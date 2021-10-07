На Волыни экс-полицейского уличили в хищениях госсредств

Госбюро расследований при процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры сообщило о подозрении экс-чиновнику Главного управления Нацполиции в регионе в завладении 800 тыс. грн бюджетных средств, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 6 октября, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. По данным следствия, в 2018 году чиновник составлял и заверял фиктивные документы о проведении предприятием сервисного технического обслуживания и текущего ремонта служебного автотранспорта. При этом работы фактически не осуществлялись, и предпринимательнице (теще чиновника) было безосновательно перечислено почти 800 тыс. грн бюджетных средств.

Фигуранту предъявлены обвинения по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.