Российские хакеры атаковали правительственные сети США и Европы

Российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении телеканала CNN.

По словам Чарльза Кармакала, старшего вице-президента и технического директора компании по кибербезопасности Mandiant, российская группа нарушила деятельность нескольких технологических фирм.

"Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, сосредоточенных на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе" , — уточнил Кармакал.

Официальный представитель США заявил, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.