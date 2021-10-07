В Украине стартуют продажи нового электропикапа

В этом году в Украину начались поставки полноприводного пикапа Dongfeng RICH6 (ZN 1035). Уже в ближайшее время ожидается расширение линейки и поступление в Украину первой партии электрической версии этой модели Dongfeng RICH 6 EV, сообщает Autoconsulting.

Напомним, что пикап Dongfeng RICH6 построен на платформе Nissan Navara и выпускается на совместном предприятии Dongfeng и Nissan в Чжэнчжоу (Китай).

Собственно и экстерьер, и интерьер нового пикапа от Dongfeng говорят о близких родственных отношениях c Nissan Navara, с акцентом на более богатую комплектацию уже в базе.

Пикап имеет богатую комплектацию, в частности сиденья из экокожи, многофункциональный тачскрин дисплей (3.5 дюйма), бесключевой доступ + кнопка запуска, камера заднего вида, кондиционер, аудиосистема, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением, система контроля давления в шинах, ABS+EBD+ESP. Стоимость пикапа с ДВС составляет $28 000.

В свою очередь, по информации, у Dongfeng RICH 6 в Украине появится электрическая версия. Она будет комплектоваться мотором мощностью 120 КВт, батареей емкостью 60 КВт. При этом запас хода по циклу NEDC будет составлять 350 км.

Стоимость электропикапа Dongfeng RICH 6 EV в максимальной комплектации составит $38 500 с НДС. Гарантия составляет 24 месяца или 100 000 км пробега.