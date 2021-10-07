Нафтогаз проиграл суд Кабмину по делу о 9,5 млн грн

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НАК "Нафтогаз Украины" и оставил без изменений постановление апелляционного суда об отказе взыскать с Кабмина 9,43 млрд грн, сообщает Finbalance.

Речь идет о компенсации за специальные обязанности по обеспечению газом бытовых потребителей и производителей тепловой энергии (ПСО), которые Кабмин возложил на "Нафтогаз" в 2017 году.

Сначала объем исковых требований "Нафтогаза" к правительству составлял 15,48 млрд грн, но при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции НАК отказался от части требований (на 6,05 млрд грн). Это объяснили тем, что в декабре 2020 года с госбюджета компании уплатили 32,2 млрд грн компенсации за ПСО в 2015-2019 годах. В частности, за 2017-2018 года было компенсировано 6,05 млрд грн.

В то же время Верховный суд подчеркнул, что "Нафтогаз" не доказал свои расчеты возможной прибыли в случае отсутствия ПСО.