Volvo отзовет полмиллиона автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности. Отзывная кампания затронет седаны S60 и S80, сошедшие с конвейеров с 2000 по 2009 год, сообщает Autoconsulting.

Отзыву подлежат седаны S60 и S80, у которых установлены подушки безопасности шведской фирмы AutoLiv и немецкого бренда ZF. По словам специалистов, нештатное срабатывание систем защиты может привести к серьезным травмам водителей и пассажиров, вплоть до летального исхода.

По данным специалистов Volvo, данные компоненты, находясь в условиях повышенной влажности, со временем начинают разрушаться, образовывая мелкие частички пыли, которые могут повлиять на работу пиропатрона. При срабатывании выбрасываемого механизма, пылинки способны вспыхнуть, тем самым увеличив давление в подушке.

Подобное стечение обстоятельств может привести к разрыву металлических компонентов, осколки которых способны серьезно травмировать пассажиров автомобилей и даже привести к смерти. Представитель Volvo заявили, что уже зафиксировали некорректное срабатывание подушки безопасности, которое привело к летальному исходу.

Отзыву, который начнется в ноябре 2021 года, подлежат 460 769 автомобилей, выпущенных по всему миру. Более половины транспортных средств, которые примут участие в сервисной кампании, проданы на территории США.