В Афганистане у талибов скупают американское оружие

Торговцы оружием в Афганистане скупают у талибов американское оружие, которое до этого те забрали у афганских солдат и перепродают гражданскому населению, сообщает Буквы.

Информацию подтвердили три торговца оружием в Кандагаре. Они покупали у талибов американские пистолеты, боеприпасы, автоматы, бинокли и очки ночного видения. Десятки афганцев открыли собственные магазины, где продают оружие.

В Пентагоне объяснили, что все современное вооружение было уничтожено до того, как американские войска покинули страну, но к этому моменту талибы уже захватили много оружия. Талибы начали продавать оружие, потому что боевые действия в стране, в основном, закончились, и она им не нужна.

Некоторые торговцы оружием начали продавать ее в Пакистан, там есть спрос.

С 2005 года Соединенные Штаты предоставили афганским вооруженным силам не меньше 18 миллиардов долларов на "оборудования и транспорт", согласно отчету Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана. Кроме того, миллиарды долларов были потрачены на обучение и техническое обслуживание.