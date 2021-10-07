В Чикаго предприниматели массово берут на работу котов
Предприниматели американского города Чикаго массово устраивают котов на работу. И так решают проблему с грызунами, сообщает ТСН.
"Люди выбрасывают остатки мусора, доступные для крыс, и именно это их привлекает. Кроме того сейчас в городе строится много новых домов. После строительства немало крыс ищут новые дома. И они становятся еще более заметными", — говорит представитель организации "Коты на работе" Роб Кроудер.
Программа "Коты на работе" учредила местная благотворительная организация. Она разыскивает бездомных котов, и вместо того, чтобы четвероногих усыплять, отдают их под опеку местным компаниям.
Обязанность котов — ловить мышей. От некоторых требуют просто есть и спать.
"Феромоны кота действительно помогают отпугивать крыс от собственности. Поэтому простое их существования на этом месте фактически говорит крысам — они больше не должны находиться на этой территории", — утверждает представитель организации Сара Лисс.
Владелец пивоварни в Чикаго Уильям Харли уже успел ощутить на себе преимущества усатых работников. На его предприятии очень много зерна и это как магнит для крыс.
"Уже в первый день после их появления в нашей пивоварни крыс мы больше не видели", — уверяет он.