В Чикаго предприниматели массово берут на работу котов

Предприниматели американского города Чикаго массово устраивают котов на работу. И так решают проблему с грызунами, сообщает ТСН.

"Люди выбрасывают остатки мусора, доступные для крыс, и именно это их привлекает. Кроме того сейчас в городе строится много новых домов. После строительства немало крыс ищут новые дома. И они становятся еще более заметными" , — говорит представитель организации "Коты на работе" Роб Кроудер.

Программа "Коты на работе" учредила местная благотворительная организация. Она разыскивает бездомных котов, и вместо того, чтобы четвероногих усыплять, отдают их под опеку местным компаниям.

Обязанность котов — ловить мышей. От некоторых требуют просто есть и спать.

"Феромоны кота действительно помогают отпугивать крыс от собственности. Поэтому простое их существования на этом месте фактически говорит крысам — они больше не должны находиться на этой территории" , — утверждает представитель организации Сара Лисс.

Владелец пивоварни в Чикаго Уильям Харли уже успел ощутить на себе преимущества усатых работников. На его предприятии очень много зерна и это как магнит для крыс.