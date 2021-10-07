"Дія" начала обвинять пользователей в установке поддельных приложений

Некоторые пользователи приложения "Дія" потеряли на время возможность пользоваться госуслугами. Портал просто перестает открываться на телефонах украинцев, сообщает UBR.

Вместо этого экраны смартфонов выдают сообщение со странным содержанием во время попытки входа в приложение.

В частности, "Дія" начала обвинять пользователей в установке поддельного приложения на телефоны. Для запуска украинцев просят установить официальную – "настоящую" – версию приложения через Google Play.

В частности, с таким сообщением прямо в приложении могут столкнуться пользователи с новыми смартфонами. Если удалить "Дію" и установить ее заново – проблема должна исчезнуть.

"На новый телефон перебрался, и тут Дія чудит. Удалил и поставил заново, заработала. Но смешно" , – пишет сооснователь и главный редактор сайта о технике Gagadget Сергей Митяев.

Другие пользователи также отмечают, что аналогичная проблема возникает после сброса телефона до заводских настроек и восстановления данных устройства из резервной копии.