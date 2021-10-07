Налог на старые авто: кому и сколько придется платить

В Украине Государственная экологическая инспекция выступила за введения утилизационного сбора на старые автомобили. Он может коснуться около двух миллионов авто, а его размер по разным оценкам составит около 100-200 евро, сообщает Обозреватель.

Зачем хотят ввести плату за старые авто?

Средний возраст машины в Украине составляет 22,7 лет, рассказали в пресс-службе Федерации работодателей автомобильной отрасли.

"Такие автомобили являются очагами вредных выбросов в атмосферу, что отражается на здоровье и качестве жизни граждан. Как следствие, по показателю смертности от загрязнения воздуха Украина входит в пятерку стран Европы" , – поясняют в организации.

В результате федерация объединилась с Государственной экологической инспекцией и вместе выступили за введение платежей.

"Попадая на свалки, бывшие в употреблении автомобили вызывают загрязнение почвы свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. В Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. В течение 2020 года утилизировано лишь 13 тысяч авто. Остальные загрязняют окружающую среду на свалках" , – цитируют на сайте инспекции его главу Андрея Мальованого.

В мире существуют различные модели обращения с отходами. Более 400 предприятий Европы ежегодно перерабатывают около 10 млн тонн металлолома. Лидирует по переработке Германия, где утилизировать автомобиль можно на одном из 50 заводов страны. В странах Европы утилизационный сбор уплачивают или при покупке авто, или при его утилизации.

Сколько придется платить за старые авто?

Сбор может колебаться в пределах 100-200 евро, как в европейских странах, заявил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. По его словам, если часть деталей авто еще можно использовать повторно – владельцу могут даже выплатить компенсацию:

"В Европе, если вы отдаете автомобиль на утилизацию в хорошем состоянии, и с него снимают хорошие запчасти, которые могут пойти на вторичный рынок, тогда вам еще и заплатят. Если это полностью хлам, тогда вам придется заплатить за утилизацию 100-150-200 евро".

Назаренко отмечает, в 2013-м году, когда утилизационный сбор был введен впервые, их Ассоциация выступала против него, ведь это была фикция и автомобили на самом деле не утилизировались. Сейчас же, если такой сбор не будет очередным побором, а автомобили будут утилизировать на самом деле – их Ассоциация такую инициативу только поддержит.

"В стране происходит ужас. – говорит Назаренко. – У меня в старом офисе во дворе стоят развалины (брошенные автомобили, – ред.), которые просто занимают место. Вспомните ситуацию, когда в Святошинском районе Киева взорвалась старая заброшенная "Волга". При этом, жители ничего сделать не могут. Ведь если эту машину, которая ржавая, без колес, но на которой сохранился номер кузова, куда-то вывезти и утилизировать, владелец формально может подать заявление об угоне автомобиля и людей посадят в тюрьму. С этим надо что-то делать".

Какие налоги сейчас нужно платить за авто?

По действующим правилам налогом облагают не старые авто, которые загрязняют воздух, а новые и дорогие. Так, раз в год налог в размере 25 тыс. грн платят те машины, которые которые не достигли возраста 5 лет и стоят не меньше 375 минималок (2,2 млн грн). Налоговые обязательства хотят расширить, но и этого недостаточно.

Без системы утилизации Украина рискует превратиться в свалку: в страну ввезли десятки тысяч авто на еврономерах, которые не соответствуют экологическим стандартам. И после поломки девать такие машины некуда: их просто бросают во дворах.

С другой же стороны, часто старыми машинами владеют те украинцы, у которых нет средств на приобретение нового авто. И если налог на утилизации коснется только их, это может больно ударить по кошелькам тех, кто беднее.