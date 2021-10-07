В Украине появились автобусы из Самарканда

На выставке City Trans and Parking 2021, которая пройдет с 12 по 13 октября в столичном «Нивки Холл», состоится украинский дебют автобусов SAZ LE60 марки SamAUTO. ﻿Эти машины выпускаются в Узбекистане на СП ООО «Самаркандский Автомобильный Завод», сообщает Автоцентр.

Городская низкопольная модель SAZ LE60 (категории M3, класс 1), длиной 8065 мм уже сертифицирована в Украине и рассчитана для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Ее общая пассажировместимость – 55+1 (мест для сидения – 24+1).

В движение машину приводит 5,2-литровый турбодизельный двигатель ISUZU 4HK1 E5CC мощностью 155 л. с., агрегатированный с автоматической 5-ступенчатой коробкой передач Allison 2100. Автобус оснащен пневмоподвеской с функцией наклона кузова на остановках (ECAS).

Кузов прошел электрофорезную обработку и отлично защищен от коррозии. В комплектацию входят светодиодное табло маршрутоуказателя, жидкостный предпусковой подогреватель, салонные отопители и водительское кресло Pilot с механическим подрессореванием.