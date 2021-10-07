Виктор Павлик увез жену и сына в Турцию: первые впечатления

55-летний украинский артист Виктор Павлик вместе с 27-летней женой Екатериной Репяховой впервые отправились за границу с новорожденным сыном Михаилом, чье лицо они недавно показали публике. Вместе с 3,5 месячным малышом они отдыхают в роскошном отеле в Турции, сообщает РБК-Украина.

Первыми впечатлениями и фото от дороги и отдыха с ребенком супруга певца поделилась в своем Instagram. По словам Кати, перелет прошел непросто - маленький Миша не спал, и им с Виктором пришлось по очереди носить его на руках по проходу. Лишь перед самой посадкой малыш заснул на 20 минут.

фото instagram.com/repyahovakate)

Также молодая мама показала дорогу до отеля, где сыночек также не стал спать. После чего пошли уже кадры из отеля - Репяхова показала Мишутку в их номере и несколько снимков на улице.

фото instagram.com/repyahovakate)

фото instagram.com/repyahovakate)

На отдыхе пара тоже столкнулась с проблемами - сначала ребенок долго не мог заснуть из-за перевозбуждения, в результате чего родители тоже не спали и были жутко уставшие.

фото instagram.com/repyahovakate)

Позже график немного наладился, однако Миша не спит и кричит в коляске, что привлекает к звездным родителям еще больше внимания и не дает им спокойно поесть или отдохнуть. Обо всем этом уставшая Катя рассказала в видео в своих Instastories.

Автор: Марина Настевич