Общественный транспорт в Киеве может изменить работу

В Киеве предупредили о возможных изменениях в работе общественного транспорта. Запланировано проведение мероприятий ко Всемирному дню действий за достойный труд, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба "Киевпастранса﻿".

С 10:30 часов до окончания мероприятий возможна приостановка движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7-К, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение маршрутов будет организовано: