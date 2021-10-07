В полиции назвали самые распространенные ДТП

В полиции назвали самые распространенные ДТП
Фото: Facebook

С начала года на дорогах Киевской области 163 человека погибли в ДТП, сообщает Судебно-юридическая газета.

За 9 месяцев текущего года патрульные Киевщины зафиксировали 12 488 аварий, 1 209 из них - с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

«Травмы получили 1529 граждан, 163 человека погибли», - говорится в сообщении.

Распространенными видами аварий остаются:

  • нарушение правил маневрирования – 5 031;
  • несоблюдение дистанции – 2 935;
  • превышение безопасной скорости – 2 286.

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