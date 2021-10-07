В полиции назвали самые распространенные ДТП

С начала года на дорогах Киевской области 163 человека погибли в ДТП, сообщает Судебно-юридическая газета.

За 9 месяцев текущего года патрульные Киевщины зафиксировали 12 488 аварий, 1 209 из них - с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

«Травмы получили 1529 граждан, 163 человека погибли», - говорится в сообщении .

Распространенными видами аварий остаются: