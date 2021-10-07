В Карпатах ударили морозы, температура упала до -2 градусов

В то время, как на Закарпатье столбики термометров показывают +19 градусов, утром в четверг, 7 октября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали минусовую температуру, сообщает Страна UA.

Об этом рассказали в Черногорском горном поисково-спасательном посте.

По их данным, по состоянию на утро четверга на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2 градуса. При этом в Карпатах солнечно. Ветер дует юго-восточный 12-13 м/с.