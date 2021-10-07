Логотип Евро-2024: в УЕФА сделали заявление по Крыму

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Крым изображен на карте Украины во время презентации Евро-2024, потому что он является признанной всем миром территорией украинского государства, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

Крым изобразили на карте Украины во время презентации финальной части чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии. Это вызвало возмущение у России, которая оккупировала украинский полуостров в 2014 году.