Логотип Евро-2024: в УЕФА сделали заявление по Крыму
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Крым изображен на карте Украины во время презентации Евро-2024, потому что он является признанной всем миром территорией украинского государства, сообщает УНИАН.
Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.
Крым изобразили на карте Украины во время презентации финальной части чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии. Это вызвало возмущение у России, которая оккупировала украинский полуостров в 2014 году.
"Карта Украины в анимационном видео отображает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - пояснили в УЕФА.