В Европе стартовали продажи Chevrolet Corvette

Американская компания Chevrolet начала продажи в Европе восьмого поколения своего культового спорткара Corvette. Новинка будет доступна со съемной крышей и в варианте кабриолет, сообщает Обозреватель.

Спустя 2 года после дебюта в США восьмая генерация модели добралась до Старого Света, причем, впервые автомобиль получит "праворульную" версию для Великобритании.

Спустя 2 года после дебюта в США восьмая генерация модели добралась до Старого Света. Источник: Chevrolet

Первоначально Chevrolet Corvette Stingray будет доступен в "праздничном" исполнении Launch Edition, а позже появятся и другие версии модели. В стандартной комплектации европейская версия получит адаптивные амортизаторы, усиленные тормоза Brembo, блокировку дифференциала с электронным управлением, спортивную выпускную систему, дополнительный аэродинамический обвес, подогрев и вентиляцию сидений, проекционный дисплей, инфо-развлекательную систему с навигацией и аудиосистемой Bose, а также высокоскоростные шины Michelin Pilot Sport 4S.

В стандартной комплектации европейская версия получит множество опций, предлагаемых в США за дополнительную плату. Источник: Chevrolet

С учетом жестких европейских норм Euro-6d 6,2-литровый V8 выдает "на гора" 482 л.с. (-20 л.с.) и 613 Нм (-24 Нм). В паре с ним работает 8-ступенчатаая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. На разгон до первой "сотни" автомобиль тратит 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 296 км/ч.

С учетом жестких европейских норм Euro-6d 6,2-литровый V8 выдает "на гора" 482 л.с. (-20 л.с.) и 613 Нм (-24 Нм). Источник: Chevrolet

Купе обойдется европейским фанам скорости минимум в 86 900 евро, а кабриолет – не менее 93 400 евро.