Украина за месяц потеряла почти 3 млрд долларов резервов

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2021 года сократился на 2 909,29 млн долларов (на 9,2%). На 1 октября размер резервов составил 28 705,16 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 427,73 млн долларов (на 1,5%).

Таким образом, размеры сократились после того, как в августе они достигли максимума за девять лет - 31 614,45 млн долларов благодаря помощи МВФ.

Как отметили в пресс-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2 557 млн долларов. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций было направлено 2 521,1 млн долларов.

Напомним, Международный валютный фонд в августе перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

В то же время, по данным Минфина, пиковые выплаты по долгу в 2021 году планировались в сентябре - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

Автор: Александр Белоус