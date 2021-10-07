В Мелитополе почти не курсируют маршрутки из-за COVID-ограничений

В Мелитополе после вступления в силу обязательного наличия COVID-сертификата для пассажиров и водителей, в городе почти не курсируют маршрутки. Люди добираются на работу пешком либо на велосипедах, сообщает РИА-Мелитополь.

Как отмечают местные СМИ, лишь некоторые перевозчики позаботились о наличии сертификатов вакцинации у водителей. Поэтому с утра в городе заметно уменьшилось количество маршруток.

"Вот, говорили, что маршрутки будут ездить с 6 до 9. Люди как сумасшедшие поехали за сертификатами. А в итоге в 7:20 на остановке Депо, ни одной маршрутки" , – говорят местные жители.

Фото: РИА-Мелитополь

Отмечается, что многие мелитопольцы пошли на работу пешком, некоторые еще со времен первого локдауна пересели на велосипеды.

В Мелитополе далеко не у всех есть COVID-сертификаты, а делать ПЦР-тест каждые три дня – довольно затратно.