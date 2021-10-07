Фьюри пренебрежительно высказался об Усике

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика "пятиминутным" чемпионом, сообщает УНИАН.

Об этом информирует SecondsOut.

Фьюри на пресс-конференции перед поединком против американца Деонтея Уайлдера назвал себя единственным непобедимым обладателем титула в супертяжелом весе, но потом вспомнил, что ни одного поражения нет и у Усика.

"Уайлдер - психологически слабый человек. Я нокаутирую его. Если я уничтожил Уайлдера в реванше, то в третьем поединке ему будет еще хуже. Среди чемпионов я остался последним. Я единственный из нас, кто еще не проигрывал. А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира. Я говорил о группе, которая была раньше - последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни одного поражения. Я творю историю" , - сказал Фьюри.

Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в бою против Уайлдера.

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