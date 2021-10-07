НАБУ раскрыло детали дела Труханова
По делу, по которому подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, фигурируют еще 15 человек. По версии следствия, они нанесли почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Сотрудники НАБУ сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений. Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины.
Детективы установили, что в течение 2016-2019 гг. земля ОТГ Одессы предоставлялась под застройку уже определенным компаниям в обход конкурса. ОТГ потеряла не менее 6 земельных участков и 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам составляет 689 млн грн.
Застройщики платили деньги преступной организации, которая через подконтрольные лица в Одесском городском совете обеспечивала принятие "нужного" решения об аренде земельного участка.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (100-200 млн грн за каждый земельный участок) и за такое вознаграждение гарантировали ему право на застройку участка (суперфиций) "фактически даром", отметили в НАБУ.
Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы: вербовка осуществлялась с применением полиграфа, использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленной защитой и тому подобное.
К преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на нужные решения они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир и других материальных благ.
В НАБУ отметили, что подозревают в участии в преступной организации таких людей (должности указаны на момент событий, которые рассматривало следствие):
– руководителя преступной организации;
– мэра Одессы;
– главу комиссии горсовета Одессы по вопросам коммунальной собственности;
– главу земельной комиссии горсовета;
– руководителя юридического департамента горсовета;
– руководителя и заместителя руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;
– трех лиц, которые обеспечивали финансовый контроль, юридическое сопровождение и координацию действий участников преступной организации.
Подозрения предъявили еще шестерым людям, которые, по версии следствия, были соучастниками. Среди них – заместитель мэра Одессы, экс-руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, собственники компании-застройщика и ее топ-менеджеры.