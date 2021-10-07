Дима Монатик огорчил поклонников неутешительной новостью

В связи с ростом численности заболевших COVID-19 украинскому певцу Диме Монатику пришлось объявить о переносе ранее запланированного шоу в «Минск Арене» 16 октября, сообщает WomanEL.

Об этом говорится на официальной странице артиста в Instagram.

«О новой дате мы сообщим дополнительно. Все билеты остаются действительны. Очень сильно ждём встречи с Вами!» — подчеркнул 35-летний артист.

Поклонники Димы с пониманием отнеслись к его заявлению: «Опять перенос. Очень ждём тебя вместе в Минске с твоей замечательной командой», «Я не плачу, просто третий перенос концерта в глаз попал. Любим и очень ждём хороших новостей!», «Спасибо, Дима, что думаете о людях и сохраняете нашу безопасность и здоровье! Пускай концерт состоится, но когда уже не будет риска».