Ирина Федишин: фото повседневного образа

Украинская певица Ирина Федишин вместе с сыновьями отправилась за покупками. Она опубликовала фото из торгового центра в личном блоге. Показала поклонникам look of the day, сообщает 24 Канал.

Ирина Федишин в перерыве между гастролями проводит время с детьми. В инстаграме она опубликовала новый снимок, на котором изображена с сыновьями.

Повседневный образ Ирины Федишин

Для поездки в торговый центр исполнительница выбрала комфортное платье. Она предстала перед камерой в сером спортивном костюме, состоящем из худи с капюшоном и брюк. Такую одежду артистка решила совместить с белыми кроссовками. На плече была маленькая белая сумочка с красным ремешком.

"Сегодня у нас был интересный шопинг" , – написала Ирина под фото.