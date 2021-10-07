Голосование за председателя ВР может состояться сегодня

Верховная Рада может провести голосование за избрание председателя парламента и первого вице-спикера уже в четверг, 7 октября, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, мы бы хотели провести голосование сегодня за назначение, чтобы Верховная Рада работала стабильно" , - сказала Кравчук.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на должность спикера будет назначен Руслан Стефанчук, а первым вице-спикером - первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.