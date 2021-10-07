Украинская каратистка похвасталась фото с Мальдив

Анжелика Терлюга опубликовала эффектные кадры свадебного путешествия на острова в Индийском океане, сообщает Корреспондент.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась в Instagram яркими фотографиями медового месяца на Мальдивах.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в сентябре вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого.

После пышного торжества в ресторане под Одессой пара отправилась в романтическое путешествие.

"Моя мечта воплотилась в реальность... Мальдивы – это рай для двоих… Кому-то нужен активный отдых, а нам хотелось в прямом смысле сбежать на остров, где не будет будильников, важных дел, работы и прочего…Поэтому мне грустно, что наш отдых в райском месте подходит к концу, но я счастлива, что мы тут побывали и все это останется в памяти навсегда" , – написала под одним из постов Анжелика.

Напомним, Терлюга – заслуженный мастер спорта Украины по карате. Она является трехкратной чемпионкой Европы, а также завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga