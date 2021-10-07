"Слуга" Потураев предупредил о грядущей "парламентской революции"

В Верховной Раде IX созыва грядет "парламентская революция", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в эфире "Украина 24".

"Вы прекрасно знаете, что парламент превращается в посмешище. Одна гражданская организация, которая независимая, но больше любит "Европейскую солидарность", опубликовала статистику, что даже с учетом турборежима наш коэффициент полезного действия на 30% меньше, чем Верховная Рада предыдущего созыва. При том, что у них было кнопкодавство, что Парубий ставил по 12 раз на голосование законы. У них были возможности, которых мы сами себя лишили полностью. И они работали с лучшим КПД" , — рассказал он.

Потураев пообещал, что Рада произведет внутреннюю революцию.