Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко выступая с трибуны парламента попросил спикера Дмитрия Разумкова пересесть из президиума в сессионный зал и вместе со всеми слушать нового председателя ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Корниенко все свое выступление посвятил критике Разумкова.

"Парламент реформ, о котором мы с вами мечтали коллеги-"слуги народа", начал превращаться в парламент времен Владимира Литвина. Когда лицемерие, лукавство и использование двойных стандартов начало становится не только повседневностью, но и предметом торга с политическими оппонентами и просто с какими-то людьми, которые хотят повлиять на парламент.

Два года назад мы были едины в стремлении взять на себя ответственность за изменения, за реформы, за обновление принципов, по которым должна работать власть. Этого от нас ждали 73% избирателей. Мы были новыми политиками и решили остаться людьми в этой политике… Когда я сейчас говорю мы, я с сожалением вынужден констатировать, что не все мы: кто-то погнался за длинным коррупционным рублем и покинул нашу фракцию, кто-то за коротким российским рублем, а кто-то решил, что собственные политические, и даже жизненные амбиции, выше командных целей и договоренностей.

С сожалением вынужден констатировать, что таким стал и наш бывший глава нашего списка и нашей партии. Мы должны иметь смелость сказать прямо нашим избирателям, что Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и больше не может представлять нашу партию на такой высокой должности", - подчеркнул первый замглавы фракции "СН". ﻿

Он заявил, что к Разумкову есть много вопросов, большинство из которых являются риторическими.

Корниенко поинтересовался у Разумкова, как так получилось, что "в парламенте начал работать принцип друзьям и себе все, а врагам регламент".

Политик спросил, почему для журналистов год не открывались кулуары из-за COVID-19, а "вдруг открылись за день до обсуждения" отставки Разумкова.

Обращаясь к Разумкову "слуга народа" сказал:

"Мы пока что не очень понимаем за что вы, какая у вас политическая платформа. У нас с коллегами вызывает искреннее удивление активная поддержка вашей позиции со стороны пророссийских СМИ и СМИ, связанных с так называемой проевропейской оппозицией. Поэтому мы подготовили ряд вопросов, которые помогут вам сориентироваться в будущей политической карьере".

Первый замглавы "СН" озвучил эти вопросы:

- является ли нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук врагом Украины?

- являются ли враждебно настроенными к Украине каналы "112", "Zik", "NewsOne"?

- является ли российским пропагандистом Анатолий Шарий?

- вредят ли Украине контрабандисты и олигархи?