Зарплаты учителей и врачей вырастут: в правительстве предложили механизм

Министерство экономики разработало План мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Проект распоряжения Кабинета министров направлен на согласование причастным центральным органам исполнительной власти, сообщает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе Минэкономики, документ создан с целью реформирования системы оплаты труда в государственном секторе, внедрения единых подходов к ее формированию и обеспечения конкурентной зарплаты в государственном секторе.

"Решение указанных проблем на государственном уровне позволит повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики. Этого будет достигнуто путем увеличения заработных плат, в частности, врачей, учителей минимум от 13,5 - 15 тыс. грн - для работников самой низкой квалификационной категории, а для работников более высокой квалификации - до 20 тыс. грн и выше" , - прокомментировала заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Документом в частности, предусмотрено:

повышение общего уровня заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы с целью приближения его к уровню в частном секторе и экономике в целом;

усиление роли постоянной части (должностного оклада) в структуре заработных плат, в частности путем поэтапного повышения размера ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС до величины 70% размера минимальной заработной платы;

повышение престижа и мотивации работников к работе в бюджетных отраслях экономики путем обеспечения справедливой и обоснованной дифференциации размеров должностных окладов и междолжностных соотношений в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда, требований образовательно-квалификационного уровня должности;

внедрение единых подходов и изменение системы регулирования оплаты труда работников, задачи, функции и полномочия которых являются аналогичными с работниками других государственных органов одинакового уровня юрисдикции, ответственности, которые выполняют одинаковую по сложности и функциональным признакам работу;

введение единого механизма определения окладов по воинским званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и окладов полицейских за специальными званиями и обеспечение конкурентного уровня денежного обеспечения всех силовых структур и правоохранительных органов на единых принципах вследствие совершенствования его структуры.

Автор: Александр Белоус