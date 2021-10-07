Звезда "Джокера" Хоакин Феникс сбрил часть волос и удивил новой внешностью

46-летний американский актер Хоакин Феникс, которые известен ролью Артура Флека в фильме "Джокер", удивил поклонников новой внешность. Знаменитость сбрил часть волос на макушке головы, сообщает Обозреватель.

Актер попал под прицел папарацци вместе со своей возлюбленной, 36-летней актрисой Руни Марой. Пара прогулялась по улицам Манхэттена.

Хоакин Феникс в роли Джокера. Источник: instagram.com/joaquinlphoenix

Отметим, что Хоакин сбрил волосы с макушки ради роли в будущем американском фильме "Бульвар Разочарования" режиссера Ари Астера.

Добавим, что пара вместе сыграла в нескольких фильмах. В их числе, киноленты "Не волнуйся, пешком он далеко не уедет" (2018) режиссера Гаса Вана Сента, "Мария Магдалина" (2018) режиссера Гарта Девиса и "Она" (2013) режиссера Спайка Джонса.

Хоакин Феникс со своей возлюбленной Руни Марой. Источник: instagram.com/joaquinlphoenix

Вскоре, стало известно, что Хоакин Феникс и Руни Мара вместе сыграют в еще одном фильме – "Полярная звезда", дата которого пока не раскрывается. Режиссером выступил Линн Рэмси.

Хоакин Феникс поцеловал Руни Мару. Источник: instagram.com/joaquinlphoenix

На безымянном пальце у Руни заметили кольцо с бриллиантом. В сети предположили, что это означает помолвку, но сами актеры никак не комментировали. Позже Хоаким признался, что они обручены.

Феникс и Мара позируют на камеру. Источник: instagram.com/joaquinlphoenix

Финикс и Мара воспитывают годовалого сына Ривера, которого назвали в честь погибшего брата актера Ривера Феникса.