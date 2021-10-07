Продавал фейковые ПЦР-тесты: во Львове будут судить стоматолога
Во Львове будут судить группу лиц, которые продавали фейковые ПЦР-тесты на COVID-19. Изготовлением тестов занимался местный стоматолог.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
По данным следствия, турфирма предоставляла своим клиентам услугу - без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Стоимость услуги составляла 800 грн.
Тесты изготавливал местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров. После этого он, представившись курьером, непосредственно передавал их покупателям.
Обвинительный акт уже направили в суд.