В Полтавской области нашли украшения возрастом 2500 лет

Возле населенного пункта Котельва в Полтавской области археологи нашли стеклянные украшения. Их обнаружили на Барвенковой горе, расположенной на территории историко-культурного заповедника "Бельск", сообщает УНИАН.

Об этом сообщил руководитель археологической экспедиции Денис Гречко. По его словам, раскопки на территории почвенного могильника начали в конце июля. Здесь экспедиция археологов нашла три стеклянных украшения. Как отметил Гречко, находки – это часть ожерелья. Им почти 2500 лет - датированы IV в. до н. э.

Сейчас украшения исследуют археологи \ Историко-культурный заповедник "Бельск"

В настоящее время украшения исследуют археологи. После этого их планируют представить в экспозиции музея Бельского городища.

Что такое Бельское городище

Бельское городище – это укрепленное поселение скифских времен, расположенное вблизи села Бельск Котелевского района. Его датируют концом VIII - началом III веков до н. э.