Газпром за месяц сократил транзит газа через Украину до минимума

В сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд кубометров. За 9 месяцев 2021 года транзит составил 32,666 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки - 119 млн кубометров, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы "Оператора ГТС Украины", на сентябрь 2021 года "Газпром" бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн кубометров - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

"ОГТСУ предлагает около 80 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн кубометров дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых" , - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд кубометров в год.

"Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС" , - добавил он.

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах.

Автор: Александр Белоус