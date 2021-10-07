Газовый пузырь Европы лопнул: Меркель прокомментировала ситуацию
Газовый спекулятивный пузырь лопнул в среду, а заявления Путина о том, что Газпром увеличит прокачку газа через Украину, стали дополнительным мощным катализатором схлопывания спекулятивных лонгов, сообщает ПроФинанс.
Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель отклонила обвинения в том, что российский лидер Владимир Путин как-то причастен к рекордному росту цен на газ в Европе.
«Насколько мне известно, не было заявок, по которым Россия отказалась поставлять газ, особенно, если речь идет о газопроводе Украины, - сказала Меркель журналистам в среду. - РФ может поставлять газ только на основании контрактных обязательств, а не просто так».
В прошлом месяце 40 членов Европейского парламента призвали Европейский Союз исследовать роль контролируемого государством ПАО "Газпром" в скачке цен на природный газ, заявив, что они подозревают его в манипулировании рынком. Они высказали предположение, что действия экспортера газа были преднамеренными попытками использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу. В то время как лидеры Франции, Испании и других стран призывают ЕС принять срочные меры по снижению цен на газ, которые в какой-то момент в среду подскакивали на 40%, Меркель была более сдержанной.
«Я просто хочу напомнить вам, что мы привыкли к очень низким ценам на газ, - сказала она после саммита ЕС в Словении. - Часть сланцевого газа в США стало уже невозможно добывать, поскольку цены были настолько низкими, что производство не окупилось бы. Теперь спрос вновь растет, и нужно смотреть очень внимательно».
Лояльное отношение Меркель к росту цен на газ можно объяснить тем, что, в отличие от многих других европейских лидеров, она не будет баллотироваться на переизбрание. Германскому лидеру больше не нужно беспокоиться о разгневанных избирателях, которые могут наказать лидеров, которые не сочувствуют людям, столкнувшимся с большими счетами за электроэнергию.
Кроме того, у немецкого лидера есть и другие причины, чтобы исключать вину России на рост цен на газ. Меркель дала жизнь вызывающему споры трубопроводу «Северный поток - 2», несмотря на громкие возражения США и большей части Европейского Союза. Критики предупредили, что в результате реализации проекта зависимость Германии от российского газа усилится и что Россия однажды сможет использовать его в качестве политического оружия. Меркель, однако, высказала мнение, что ни Россия, ни «Северный поток - 2» не имеют ничего общего с нынешним дефицитом газа.