Газовый пузырь Европы лопнул: Меркель прокомментировала ситуацию

Газовый спекулятивный пузырь лопнул в среду, а заявления Путина о том, что Газпром увеличит прокачку газа через Украину, стали дополнительным мощным катализатором схлопывания спекулятивных лонгов, сообщает ПроФинанс.

График цены ближайшего (ноябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures (в долларах США за тысячу кубометров) интервалами в 60 минут

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель отклонила обвинения в том, что российский лидер Владимир Путин как-то причастен к рекордному росту цен на газ в Европе.

«Насколько мне известно, не было заявок, по которым Россия отказалась поставлять газ, особенно, если речь идет о газопроводе Украины, - сказала Меркель журналистам в среду. - РФ может поставлять газ только на основании контрактных обязательств, а не просто так».

В прошлом месяце 40 членов Европейского парламента призвали Европейский Союз исследовать роль контролируемого государством ПАО "Газпром" в скачке цен на природный газ, заявив, что они подозревают его в манипулировании рынком. Они высказали предположение, что действия экспортера газа были преднамеренными попытками использовать цены на энергоносители для оказания политического давления на Европу. В то время как лидеры Франции, Испании и других стран призывают ЕС принять срочные меры по снижению цен на газ, которые в какой-то момент в среду подскакивали на 40%, Меркель была более сдержанной.

«Я просто хочу напомнить вам, что мы привыкли к очень низким ценам на газ, - сказала она после саммита ЕС в Словении. - Часть сланцевого газа в США стало уже невозможно добывать, поскольку цены были настолько низкими, что производство не окупилось бы. Теперь спрос вновь растет, и нужно смотреть очень внимательно».

Лояльное отношение Меркель к росту цен на газ можно объяснить тем, что, в отличие от многих других европейских лидеров, она не будет баллотироваться на переизбрание. Германскому лидеру больше не нужно беспокоиться о разгневанных избирателях, которые могут наказать лидеров, которые не сочувствуют людям, столкнувшимся с большими счетами за электроэнергию.

Кроме того, у немецкого лидера есть и другие причины, чтобы исключать вину России на рост цен на газ. Меркель дала жизнь вызывающему споры трубопроводу «Северный поток - 2», несмотря на громкие возражения США и большей части Европейского Союза. Критики предупредили, что в результате реализации проекта зависимость Германии от российского газа усилится и что Россия однажды сможет использовать его в качестве политического оружия. Меркель, однако, высказала мнение, что ни Россия, ни «Северный поток - 2» не имеют ничего общего с нынешним дефицитом газа.