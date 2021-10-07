В Украину идут дожди и похолодание
Сухая погода удержится в Украине до 11 октября, ее обеспечит поле высокого давления. А с 11 до 14 октября погода несколько изменится. Ожидается приход атмосферных фронтов, которые принесут дожди, в Карпатах может выпасть мокрый снег, сообщает Факты.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она прогнозирует холодную погоду по ночам: около 0 градусов, а местами могут быть заморозки до минус 3. Дневная температура будет находиться в диапазоне 10 — 16 выше нуля, только на юге и в Закарпатье столбики термометров могут достигнуть 18 градусов тепла.
«А с 11 до 14 октября погода несколько изменится. Мы ожидаем прихода атмосферных фронтов, которые принесут дожди, в Карпатах может выпасть мокрый снег. Температурный фон немного изменится. Так, по ночам температура несколько повысится — столбики термометров будут показывать плюс 3 — 8. А вот дневная температура немного снизится — ожидается около 10 градусов тепла. На юге, возможно, термометры покажут и 16 выше нуля», — отметила синоптик.