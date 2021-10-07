В Украину идут дожди и похолодание

Сухая погода удержится в Украине до 11 октября, ее обеспечит поле высокого давления. А с 11 до 14 октября погода несколько изменится. Ожидается приход атмосферных фронтов, которые принесут дожди, в Карпатах может выпасть мокрый снег, сообщает Факты.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует холодную погоду по ночам: около 0 градусов, а местами могут быть заморозки до минус 3. Дневная температура будет находиться в диапазоне 10 — 16 выше нуля, только на юге и в Закарпатье столбики термометров могут достигнуть 18 градусов тепла.