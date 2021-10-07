YouTube будет выделять самые интересные фрагменты видео

Сервис YouTube часто позволяет определённым частям аудитории участвовать в экспериментах, давая им возможность опробовать новые, ещё недоступные большинству функции. Теперь Google сообщила, что небольшое число пользователей сможет видеть специальные отметки над индикатором прогресса в роликах YouTube, сообщает 3Dnews.

Данные об эксперименте появились на странице поддержки YouTube. В соответствии с описанием функции, сервис экспериментирует с демонстрацией пользователям специальной маркировки, позволяющей найти самые интересные части видео.

Участники эксперимента увидят специальный граф над классическим красным индикатором прогресса — чем выше граф, тем чаще пересматривается пользователями эта часть видео. В примечании подчёркивается, что в эксперименте участвует лишь небольшой процент пользователей смартфонов и ПК.

Нечто похожее уже давно присутствует на некоторых развлекательных сайтах, но насколько будет отличаться версия Google, пока неизвестно — подтверждённых свидетельств от пользователей пока не поступало. Не исключено, что в случае успеха эксперимента соответствующие графы появятся не только у фокус-группы, но и у остальных пользователей.