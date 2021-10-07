Марка Cadillac изменила свой логотип

Следуя тенденциям, американский бренд упростил свою эмблему. Цветной щит будет постепенно заменяться, когда Cadillac перейдет на электроэнергию, сообщает 24 Канал.

С распространением электрификации в автопроме, у многих производителей появляется шанс заново изобрести свою идентичность и многие известные бренды начали со своих логотипов. Бренд люксовых автомобилей Cadillac также сделал это, без лишнего шума заменив эмблемы на своих ресурсах в интернет.

На самом деле, Cadillac показал новый логотип еще раньше – когда представил электрический кроссовер Lyriq. Шевроны автомобиля спереди и сзади были световыми, а сделать их такими позволил переход на новый монохромный дизайн.

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На Cadillac сайте и в социальных сетях марки уже используется новый черно-белый щит бренда, вместо полноцветного. Сетевые архивы показывают, что изменение логотипа на домашней странице Cadillac состоялась 18 сентября, когда дилеры марки начали принимать заказы на Lyriq. Когда электрический кроссовер прибудет в следующем году, он станет первым серийным автомобилем Cadillac с новым логотипом.

Цветной щит Cadillac останется на некоторое время, чтобы использоваться на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Это дает нынешнему логотипу Cadillac срок годности, поскольку руководители бренда в апреле подтвердили, что компания станет полностью электрической к 2030 году.

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Фото: Cadillac Lyriq с новым логотипом марки / Cadillac

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Фото: Cadillac Lyriq с новым логотипом марки / Cadillac

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Фото: Cadillac Lyriq с новым логотипом марки / Cadillac

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Фото: Cadillac Lyriq с новым логотипом марки / Cadillac

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