Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию
Лоукостер Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года, сообщает Avianews.
Рейс будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Ориентировочная цена билетов составляет от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.
По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.
Для полетов в Венецию Ryanair будет использовать основной аэропорт Марко Поло. Он расположен в 13 км от города.
Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:
Венеция 15:50 → Одесса 19:10, четверг
Венеция 18:20 → Одесса 21:40, воскресенье
Одесса 19:45 → Венеция 21:05, четверг
Одесса 22:15 → Венеция 23:35, воскресенье