Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию

Лоукостер Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года, сообщает Avianews.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Ориентировочная цена билетов составляет от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Для полетов в Венецию Ryanair будет использовать основной аэропорт Марко Поло. Он расположен в 13 км от города.

Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:

Венеция 15:50 → Одесса 19:10, четверг

Венеция 18:20 → Одесса 21:40, воскресенье

Одесса 19:45 → Венеция 21:05, четверг

Одесса 22:15 → Венеция 23:35, воскресенье