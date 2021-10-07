Ребенок не умеет распознавать свое состояние сонливости. Его поведение при этом может быть как вялым, заторможенным, так и гиперактивным, раздражительным. EDS и нарколепсия - это состояния, связанные с дефицитом сна. Они имеют характерные симптомы, сообщает Econet.

Чем вызвано нарушение детского сна? Слишком длительной ночной сон, засыпание во время еды – это тревожные показатели, симптомы такие же, как и частая невозможность уснуть, прерывистый сон, пробуждение с истерикой. Родители могут начать беспокоиться по поводу поведенческих, психологических и академических проблем своего ребенка, которые они не приписывают проблемам со сном.

Чрезмерная дневная сонливость у детей

Чрезмерная дневная сонливость (Excessive daytime sleepiness), или EDS, характеризуется стойкой сонливостью и дефицитом энергии в ходе дня после полноценного ночного сна. Является симптомом нарколепсии - нарушения циркадных ритмов, апноэ во сне или идиопатической гиперсомнии (неврологического расстройства).

Признаки EDS у детей

Ребенок не в состоянии распознавать свое состояние сонливости.

Сонное поведение: зевает, трет глаза, опускает голову, кивает головой, микросон (голова опускается при сидении (на 5-10 сек.).

Признаки дисфункции лобных долей: апатия, плохая речь, плоская эмоциональность, расстройство памяти, «негибкое» мышление и отсутствие планирования, неспособность к многозадачности.

Дети младшего возраста проявляют невнимательность и гиперактивность.

Дети старшего возраста проявляют импульсивность.

Если ребенок / подросток полноценно выспался, но у него в продолжение дня все равно отмечается сонное поведение.

Дети и подростки с EDS более склонны к низкой самооценке, к тому, что их считают ленивыми, невнимательными.

Поведенческие признаки – гиперактивность, склонность к оппозиционным поступкам – у детей могут быть связаны с EDS.

Вследствие сонливости могут быть нарушены когнитивные функции высокого уровня (способность к абстрактному мышлению).

Что такое нарколепсия

Это хроническая неврологическая патология, которая вызвана нехваткой возбуждающего нейротрансмиттера, приводящая к чрезмерной сонливости и прочей нетипичной активности. Вот ее 5 симптомов.

Чрезмерная сонливость в дневное время: проявляется приступами бессонницы и сонливостью в ходе дня; у детей проявляется невнимательностью, раздражительностью, гиперактивностью.

Каталепсия: общая или частичная внезапная потеря тонуса мышц, которая вызвана эмоциями (длится от несколько секунд / минут.

Галлюцинации: пугающие видения, возникающие при засыпании или пробуждении.

Сонный паралич: кратковременное затруднение движения / речи при засыпании или пробуждении.

Нарушение ночного сна: прерывистость сна с систематическими пробуждениями.

Каждый из перечисленных симптомов может иметь свою причину. Люди ошибочно считают нарколепсией состояние, когда человек внезапно «отключается».

Орексинергическая система

Нарколепсия с каталепсией связана с потерей гипоталамических нейронов, содержащих орексин и расположенных в задней области гипоталамуса, из-за механизмов аутоиммунитета и генетических причин.

Вирусные инфекции располагают к развитию повреждений. При COVID-19 также повреждается гипоталамус, поэтому температура тела повышена или, наоборот понижена. Идет сбой гормонов и аппетита, режима сна и бодрствования.

Распространенные ошибочные диагнозы