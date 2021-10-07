Повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского обсуждается

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.