Разумков ответил на вопрос о президентских амбициях

Отозванный с должности председателя парламента Дмитрий Разумков на брифинге в четверг, 7 октября, ответил на вопрос о президентских амбициях, сообщает Корреспондент.

"Президентские выборы пока не начались. Раньше говорили, что с головы Верховной Рады никогда не было президентов, сегодня мы этот предохранитель убрали" , - ответил Разумков. ﻿

Он также добавил, что на пенсию не собирается.

"Я дальновидный человек. Время расставит все по своим местам... любые вызовы я смогу пройти" , - сказал Разумков. ﻿

По поводу возможной потери депутатского мандата Разумков сказал, что это будет вне закона.

"Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, они формируются по-другому. Я думаю друзья президента - они больше связаны с 95 Кварталом, с его прошлой жизнью. У меня другие друзья. Не считаю, что президент, премьер-министр, спикер должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство" , - прокомментировал Разумков отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, за отставку Разумкова проголосовали 284 депутата.