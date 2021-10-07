Налоговики отчитались о летнем рейде по курортам: почти 80 млн грн штрафов

Государственная налоговая служба в летний период 2021 года осуществила 1951 фактическую проверку субъектов хозяйствования в местах массового отдыха граждан, на курортах и базах отдыха, сообщает UBR.

По итогам летнего аудита предприниматели получили 78,5 млн грн штрафов, а 85 проверок закончились изъятием контрафакта на сумму 13,7 млн грн.

Более 10 млн грн штрафов уже уплатили в местные бюджеты. По решениям судов к админответственности за нарушение порядка проведения расчетов привлекли 675 человек.

По данным ведомства, самыми частыми стали нарушения относительно применения РРО – бизнес получил 26,3 млн грн штрафов, зафиксированы 637 случаев.

Также было наложено почти 9 млн грн штрафов за продажи подакцизных товаров, неучтенных в установленном порядке (492 случая).

Кроме того, аудиторы установили 92 случая незаконной деятельности (без государственной регистрации) физических лиц и 122 случая дополнительно оформленных работников.

Во время проверок было получено более 4200 лицензий на торговлю алкоголем и более 2000 – на торговлю табачными изделиями.