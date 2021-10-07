На должность главы Рады предложили пять кандидатов

После отставки Дмитрия Разумкова на освободившееся кресло спикера Верховной Рады предложили пять кандидатур, сообщает Корреспондент.

На должность спикера ВР претендуют:

первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Слуга народа),

Ярослав Железняк (Голос),

Яна Зинкевич (Европейская солидарность),

Алексей Гончаренко (Европейская солидарность),

Гео Лерос.

При этом Гончаренко предложил кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренко.

Также Слуга народа предлагает назначить вице-спикером главу партии Александра Корниенко.