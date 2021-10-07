На должность главы Рады предложили пять кандидатов
После отставки Дмитрия Разумкова на освободившееся кресло спикера Верховной Рады предложили пять кандидатур, сообщает Корреспондент.
На должность спикера ВР претендуют:
- первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Слуга народа),
- Ярослав Железняк (Голос),
- Яна Зинкевич (Европейская солидарность),
- Алексей Гончаренко (Европейская солидарность),
- Гео Лерос.
При этом Гончаренко предложил кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренко.
Также Слуга народа предлагает назначить вице-спикером главу партии Александра Корниенко.