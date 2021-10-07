На должность главы Рады предложили пять кандидатов

На должность главы Рады предложили пять кандидатов
Фото: Верховная Рада Facebook

После отставки Дмитрия Разумкова на освободившееся кресло спикера Верховной Рады  предложили пять кандидатур, сообщает Корреспондент.

На должность спикера ВР претендуют:

  • первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Слуга народа), 
  • Ярослав Железняк (Голос),
  • Яна Зинкевич (Европейская солидарность),
  • Алексей Гончаренко (Европейская солидарность),
  • Гео Лерос.

При этом Гончаренко предложил кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренко. 

Также Слуга народа предлагает назначить вице-спикером главу партии Александра Корниенко. 

Новости

analytics