"Мемная" криптовалюта взлетела в цене

«Мемный» токен Shiba Inu обновил рекорд по стоимости и поднялся на 12 строчку в рейтинге крупнейших криптовалют. По рыночной капитализации он обошел Litecoin, Chainlink и Bitcoin Cash — по данным сервиса CoinGecko, совокупная стоимость всех монет в обращении составила 15 миллиардов долларов, сообщает Лента.Ру.

За сутки цена токена взлетела на 46 процентов, а за неделю — на 324. Альткоин начал дорожать после того, как глава Tesla Илон Маск 4 октября поделился в Twitter фотографией своего питомца, щенка породы сиба-ину. Публикация богатейшего человека в мире в очередной раз «встряхнула» крипторынок, и стоимость всех валют, основанных на меме с собакой, стала расти. Например, токен Dogelon Mars за день подорожал на 84 процента.

Уже на следующий день после твита Shiba Inu стал самым популярным токеном на крупнейшей в США криптобирже Coinbase. Суточный объем торгов на платформе составил 1,3 миллиарда долларов. Для сравнения, показатель биткоина равнялся всего 774 миллионам долларов. 6 октября суточный объем торгов Shiba Inu на Coinbase превысил 1,8 миллиарда долларов. Создатели Shiba Inu называют свою криптовалюту «убийцей Dogecoin». На сайте они открыто заявляют, что разработали токен, чтобы опередить по капитализации любимую цифровую монету Маска. Такая идея родилась у авторов проекта после скандального происшествия на мировом фондовом рынке, когда пользователи Reddit искусственно раздули стоимость акций GameStop, AMC и других убыточных компаний.

Мем-токены не имеют никакой ценности, которая могла бы выступать их обеспечением, и большинство из них не станут в будущем полноценной криптовалютой. Тем не менее некоторые из них используются в качестве инструмента для спекуляционных сделок из-за переменчивой стоимости. Неизвестный крупный держатель Shiba Inu уже нажился на спекуляциях с ней после резкого взлета в цене. Он перевел токены общей стоимостью более 83 миллиона долларов с одного адреса на другой. Известно, что в начале сентября держатель приобрел 6,1 триллиона монет за 43,8 миллиона долларов. Таким образом, за неделю он получил около 74 миллионов долларов прибыли.

Аналогичная ситуация произошла в сентябре с токеном Shiba Floki. 13 сентября Илон Маск опубликовал в Twitter первую фотографию своего щенка с подписью «Флоки [кличка щенка] приехал» (Floki has arrived). К вечеру одноименный токен подорожал на 934 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, указано на сайте CoinGecko.