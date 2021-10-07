Укрзалізниця запустит еще один рейс за границу

Укрзалізниця запустит еще один рейс за границу
Фото: Facebook

В компании "Укрзалізниця" анонсировали дальнейшее восстановление международных перевозок. Так, уже 10 октября будет запущен поезд "Интерсити" Киев-Пшемысль, сообщает Обозреватель.

"10 октября поедет восстановленный поезд "Интерсити" Киев-Пшемысль. Поедет два дневных поезда", – заявил руководитель пассажирского направления компании Олександр Перцовский во время презентации графика движения пассажирских поездов на 2022-й.

Отметим, сейчас поезда ездят в Австрию, Словакию и Молдову. Помимо этого, в планах есть возобновление еще одного поезда в Кишинев.

На данный момент в столицу Молдовы курсирует поезд из Одессы. При этом хотят запустить еще один – из Киева.

Международное сообщение "Укрзалізниці"
Международное сообщение "Укрзалізниці". Источник: Фото с презентации

До прекращения сообщения между Украиной и Польшей курсировали такие поезда:

  • 2 скоростных рейса Киев-Пшемысль;
  • Одесса-Пшемысль;
  • Киев-Варшава;
  • Львов - Вроцлав;
  • беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Сообщение между Украиной и Польшей по железной дороге было прекращено 15 марта 2020 года. Причиной для этого стала пандемия коронавируса.

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