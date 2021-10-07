Укрзализныця запустит еще один рейс за границу

В компании "Укрзалізниця" анонсировали дальнейшее восстановление международных перевозок. Так, уже 10 октября будет запущен поезд "Интерсити" Киев-Пшемысль, сообщает Обозреватель.

"10 октября поедет восстановленный поезд "Интерсити" Киев-Пшемысль. Поедет два дневных поезда", – заявил руководитель пассажирского направления компании Олександр Перцовский во время презентации графика движения пассажирских поездов на 2022-й.

Отметим, сейчас поезда ездят в Австрию, Словакию и Молдову. Помимо этого, в планах есть возобновление еще одного поезда в Кишинев.

На данный момент в столицу Молдовы курсирует поезд из Одессы. При этом хотят запустить еще один – из Киева.

Международное сообщение "Укрзалізниці". Источник: Фото с презентации

До прекращения сообщения между Украиной и Польшей курсировали такие поезда:

2 скоростных рейса Киев-Пшемысль;

Одесса-Пшемысль;

Киев-Варшава;

Львов - Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Сообщение между Украиной и Польшей по железной дороге было прекращено 15 марта 2020 года. Причиной для этого стала пандемия коронавируса.