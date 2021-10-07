Сыры продолжат дорожать

Как и все молокопродукты в мире, сыр подорожал. Украина в этом плане не отстает, сыроделы намерены и дальше увеличивать цены, сообщает Инфагро.

Стоимость украинского сыра практически всегда была выше мировой. Но теперь наш сыр уже ощутимо дороже, чем у наших соседей белорусов и цены вплотную приблизились к уровню России, куда когда-то поставлялись огромные объемы украинского товара.

Сыроделы считают, что поднятие цен на сыр в сложившейся ситуации необходимо для выживания производства. Но это приводит к тому, что потребитель все больше склоняется к покупке более дешевого импортного сыра, привыкает к вкусовым качествам более дешевого, например, польского сыра. И если в будущем цены даже выровняются, то многие будут уже делать выбор в пользу иностранного продукта. В общем, шансов быстро возобновить производство будет совсем мало, даже если вдруг украинское молоко станет дешевым, а цены на газ упадут в разы.

Некоторые крупные операторы намерены в октябре увеличить цену на сыр на очередные 5%, на полках в магазинах он не будет дешевле 220 грн/кг.

Выпуск настоящего сычужного сыра в прошлом месяце составил около 5,5 тыс. т (-18% к августу 2020), а сырного полутвердого продукта 3,8 тыс. т. В сентябре и тем более в октябре производство сыра в Украине еще больше сократится.