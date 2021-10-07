General Motors представил новый автопилот
Американский автомобильный концерн General Motors анонсировал новую систему автономного управления Ultra Cruise. Фактически, речь идет об улучшенной версии нынешнего автопилота Super Cruise, используемого принадлежащими GM марками Cadillac и Chevrolet, сообщает Автоцентр.
В серийных моделях концерна новый автопилот появится в 2023 году, при этом отказываться от актуальной версии не планируют.
Ultra Cruise планируют устанавливать на премиальные автомобили, Super Cruise – на массовые. Внедрение новой системы начнут с Cadillac. Главное ее достоинство – способность самостоятельно управлять автомобилем в 95% сценариев. Работает автопилот на основе данных, получаемых от системы камер, датчиков и лидара. Поступающая от них информация обрабатывается вычислительной платформой с пятью нанометровыми чипами.
От актуальной версии новый автопилот отличается способностью различать сигналы светофора, ехать по заданному маршруту, следить за скоростными ограничениями и держать дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Кроме того Ultra Cruise под силу поворачивать и менять полосу. При этом и то, и другое он может делать как самостоятельно, так и по требованию. Еще одним плюсом станет самостоятельная парковка.
С водителем новый автопилот будет общаться через дисплей. На нем время от времени будут появляться текстовые сообщения. Например, просьбы взять управление на себя или подсказки по время движения или выбора маршрута.