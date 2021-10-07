"Желтые" COVID-сертификаты в "Дії" теперь доступны на всех смартфонах

"Желтые" внутренние COVID-сертификаты теперь доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Получить его (сертификат - ред.) можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе вакцинации дводозной вакциной" , - говорится в сообщении.

Сертификат будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат

1. Обновите приложение "Дія" до последней версии и авторизуйтесь.

2. Нажмите "Услуги", далее - "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат".

3. Подпишите согласие на передачу ваших данных Дія.Підписом.

После второй дозы COVID-вакцины повторите запрос, чтобы получить "зеленый" сертификат.