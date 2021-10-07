"Желтые" COVID-сертификаты в "Дії" теперь доступны на всех смартфонах
"Желтые" внутренние COVID-сертификаты теперь доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Получить его (сертификат - ред.) можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе вакцинации дводозной вакциной", - говорится в сообщении.
Сертификат будет действовать 120 дней.
Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат
1. Обновите приложение "Дія" до последней версии и авторизуйтесь.
2. Нажмите "Услуги", далее - "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат".
3. Подпишите согласие на передачу ваших данных Дія.Підписом.
После второй дозы COVID-вакцины повторите запрос, чтобы получить "зеленый" сертификат.