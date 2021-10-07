Что будет с ценами на жилье: прогноз до конца года

В крупных украинских городах постепенно падает активность на вторичном рынке жилья, в октябре этот процесс распространится на большинство областных центров, сообщает ТСН.

Такой прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, уменьшение активности стабилизировало цены на жилье - в крупных городах они выросли лишь на 1,5-2%, а остальных - не изменились. Эксперт прогнозирует, что до конца текущего года цены существенно не изменятся.

Цены на вторичном рынке зависят от ряда факторов. К ним Пита относит рост себестоимости строительства, спрос, развитие ипотеки и реформы градостроительства. Впрочем, роста цен в текущем году эксперт не прогнозирует.

"До конца года средние цены на новостройки могут вырасти в среднем лишь на 2-3%. Сейчас увеличение цен в пределах 3-5% ожидается лишь в 20-30% возводимых объектов" , - говорит он.

Цены на аренду жилья

В Ассоциации говорят, что в сентябре аренда жилья повысилась в цене на 5-10% в зависимости от города и его состояния.

"До конца года существенных ценовых изменений пока не предвидится. Малогабаритное жилье советской постройки, которое пользуется спросом у 60-65% нанимателей, может вырасти в цене не более 2-3% и в основном за счет появления на рынке новых объектов - преждевременно освобожденных арендаторами квартир" , - отметил специалист.

Пита предположил, что высокие тарифы на отопление могут спровоцировать снижение цены на аренду жилья на 10-15%.