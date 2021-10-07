Шмыгаль назвал размер госдолга Украины

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов. Об этом в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЕФ) рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.