"Симптомы схожи с другими болезнями": гинеколог рассказала о миоме матки

Миома матки встречающееся более, чем у 40% женщин. Зачастую она становится «случайной находкой» во время УЗИ, когда женщина обращается к гинекологу совсем по другому поводу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила гинеколог Юлия Желтоножская, сообщает Clutch.

Гинеколог Юлия Желтоножская

Врач отметила, что симптомы миомы схожи с проявлениями многих других заболеваний – тазовые боли, бесплодие, повторный выкидыш, межменструальные кровотечения, обильные менструации.

Зачастую лечение миомы матки – хирургическое, чаще операция показана в случае наличия симптомов заболевания-кровотечения, боли, либо быстрого роста опухоли. Прежде всего, необходимо исключить наличие злокачественного процесса.

Показания к хирургическому лечению миомы: