"Симптомы схожи с другими болезнями": гинеколог рассказала о миоме матки
Миома матки встречающееся более, чем у 40% женщин. Зачастую она становится «случайной находкой» во время УЗИ, когда женщина обращается к гинекологу совсем по другому поводу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила гинеколог Юлия Желтоножская, сообщает Clutch.
Врач отметила, что симптомы миомы схожи с проявлениями многих других заболеваний – тазовые боли, бесплодие, повторный выкидыш, межменструальные кровотечения, обильные менструации.
Зачастую лечение миомы матки – хирургическое, чаще операция показана в случае наличия симптомов заболевания-кровотечения, боли, либо быстрого роста опухоли. Прежде всего, необходимо исключить наличие злокачественного процесса.
Показания к хирургическому лечению миомы:
- Симптомная миома (с геморрагическим и болевым синдромом, наличием анемии, симптомом сдавления смежных органов).
- Размер миомы, превыщающий величину беременной матки сроком 12 недель.
- Наличие субмукозного узла.
- Наличие субсерозного узла миомы на ножке (в связи с возможностью перекрута узла).
- Быстрый рост опухоли (на 4-5 недель в году и более).
- Рост узлов в постменопаузе.
- Миома в сочетании с патологией эндометрия или яичников.
- Бесплодие вследствие миомы матки или привычное невынашивание.
- Наличие сопутствующей патологии органов малого таза.
- Шеечная локализация миоматозного узла.
- Нарушение питания, некроз узла.